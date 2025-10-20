Спасатели рассказали о поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае

КГКУ «Спасатель»: в поисках семьи Усольцевых было обследовано 15 км лесных дорог

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Спасатели обследовали 16 квадратных километров тайги и 15 километров лесных дорог в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба КГКУ «Спасатель».

Отмечается, что поиски велись на прошедших выходных в районе поселка Кутурчин Партизанского района.

«К сожалению, поиски пропавшей семьи результатов не дали», — говорится в сообщении.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

12 октября в Красноярском крае завершились активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге 28 сентября. Искать главу семейства, его жену и пятилетнюю дочь теперь будут только профессионалы и аттестованные спасатели.

20 октября aif.ru со ссылкой на одного из волонтеров писал, что на месте исчезновения Усольцевых в Красноярском крае были найдены кости и следы диких зверей.

Ранее в истории пропавшей семьи Усольцевых появилась версия с побегом в Монголию.