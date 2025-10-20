В Москве у входа в Парк Горького установили новогоднюю елку

Рядом с главным входом в столичный Парк Горького установили новогоднюю елку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналистов, на елке пока совсем нет украшений, а сама она находится за забором. При этом отмечается, что до празднования Нового года остается более двух месяцев.

В 2024 году украшение столицы началось в ноябре, а в начале декабря все улицы города были полностью готовы к празднику. В Москве тогда установили многочисленные светящиеся арки, гирлянды, арт-объекты и, конечно же, новогодние елки. В мэрии рассказали, что в городе появились более 4500 световых декораций, а также около 1 тысячи новогодних елок.

В центре города традиционно поставили восемь огромных световых арок, выполненных в виде фасадов известных театров — на Тверской и Пушкинской площадях, а также в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках.

Главную елку страны в декабре 2024 года привезли в Москву из Можайского района. Дереву было 90 лет. Высота ели составляла 25 метров, а размах веток — 8 метров.

Ранее россиян предупредили о росте цен на мандарины к Новому году.