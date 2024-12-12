Золотые шары, медведи и миллионы огней: как украсили Москву к Новому году

Москва начала готовиться к Новому году и Рождеству еще в ноябре. В столице установили многочисленные светящиеся арки, гирлянды, арт-объекты и, конечно же, новогодние елки.

В мэрии рассказали, что в городе появились более 4500 световых декораций.

В центре города, как и в прошлом году, поставили восемь огромных световых арок, выполненных в виде фасадов известных театров — на Тверской и Пушкинской площадях, а также в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках. Театральную площадь и Патриарший мост украсили ажурные конструкции в форме рождественских звезд. На Северном речном вокзале создали целую аллею из светящихся деревьев, а на Новом Арбате — арктическую зону с белыми медведями и пингвинами. Площадь перед Павелецким вокзалом украсили оленями, светящимися арками и новогодней елью, а ГУМ оформили в эстетике хохломы.

Новогоднего салюта в Москве устраивать не будут, как и два года до этого. Как преобразилась столица перед праздниками — в галерее «Газеты.Ru».