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Путин подписал закон, вводящий наказание за вовлечение детей в преступления через интернет

Срок за вовлечение детей в преступление через интернет составит до 6 лет
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение преступлений через интернет. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Две статьи Уголовного кодекса Российской Федерации дополняются новым квалифицирующим признаком — совершение преступлений посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет.

В случае привлечения несовершеннолетнего лица в совершение преступления, наказание составит до шести лет лишения свободы. А при вовлечении в совершение антиобщественных действий преступнику будет грозить до пяти лет лишения свободы.

17 декабря Государственная дума приняла в двух чтениях законопроект, предлагающий ужесточить уголовную ответственность за указанные преступления.

19 декабря комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал этот закон.

Ранее в России впервые передали в суд дело о диверсиях, где использовали подростков.

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