Гендиректор RT Маргарита Симоньян рассказала о начале химиотерапии

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что у нее начинается химиотерапия. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо», — написала Симоньян.

Также она выразила благодарность всем, кто молится за нее и желает добра. В то же время Симоньян попросила подписчиков не писать ей, что все обязательно будет хорошо.

«Императивно утверждать, что все обязательно будет хорошо — это, мне кажется, непозволительная такая дерзость <...>. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом», — добавила главный редактор RT.

22 сентября Симоньян в своем Telegram-канале написала, что проходит лечение от рака. Она подчеркнула, что в скором времени начнет появляться на публике в париках, и в шутку предложила подписчикам вместе выбирать, какой ей больше всего подходит.

Впервые о том, что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание, Симоньян рассказала в начале сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Тогда она не стала раскрывать диагноз, но поделилась, что 8 сентября ей предстоит операция. 9 сентября главный редактор RT заявила, что ей сделали операцию и что она уже «вышла из наркоза».

Ранее сотрудники СК РФ завершили расследование дела о подготовке покушения на Симоньян.