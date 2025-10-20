Россиянам рассказали, риск каких заболеваний возрастает после 40 лет

После 40 лет в организме человека запускаются процессы естественного старения. Именно в этот период возрастает риск развития серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Цинбал.

Возрастные изменения, по ее словам, подразумевают гормональную перестройку организма. Кроме того, к 40 годам у многих людей уже присутствуют вредные привычки и хронические заболевания, ускоряющие процесс старения.

«Так, малоподвижный образ жизни, курение, лишний вес, повышенный холестерин и злоупотребление алкоголем способствуют развитию гипертонии, инсультов, ишемической болезни сердца и инфарктов миокарда. Особенно опасна ишемическая болезнь сердца», — предупредила специалист.

Чтобы снизить риски, она посоветовала отказаться от вредных привычек, больше двигаться и сбалансировать рацион, ограничив потребление соли, сахара и жирной пищи.

Врач-терапевт, сомнолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Илья Смирнов до этого предупреждал, что после 40 лет у некоторых людей может ухудшиться сон. Это происходит из-за четырех причин: хронического стресса, гормональных изменений, хронических заболеваний и снижения физической активности.

Ранее россиян после 40 лет призвали раз в год посещать офтальмолога для предотвращения слепоты.