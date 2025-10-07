Россиянам объяснили, почему после 40 могут появиться проблемы со сном

Сон после 40 лет у некоторых людей может ухудшиться. Как рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, сомнолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Илья Смирнов, это происходит из-за четырех причин: хронического стресса, гормональных изменений, хронических заболеваний и снижения физической активности.

«С возрастом у человека накапливается усталость, как физическая, так и психологическая, и требуется просто больше времени на восстановление. Сказывается и стрессовая нагрузка, особенно если это хроническое состояние — это постепенно «подтачивает», истощает нервную систему, и мозгу требуется больше времени на сон и восстановление. После 40 лет меняется и гормональный фон, в том числе уровень мелатонина и другие гормоны, которые оказывают влияние на циклы сна и бодрствования», — объяснил доктор.

Роль играют и хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Все это приводит к ухудшению качества сна, его глубины, нарушению циклов.

«После 40 лет многие люди снижают уровень физической активности — опять-таки, чаще в силу повышенной утомляемости, усталости, что в свою очередь снижает эффективность восстановительных процессов в организме. Полезная и здоровая привычка для каждого человека после 40 лет — проходить профильные чек-апы (для мужчин и женщин), чтобы следить за состоянием своего здоровья системно. Это поможет вовремя выявить факторы риска заболеваний и предотвратить их», — рассказал доктор.

При проблемах врач советует провести сомнографию — исследование, которое проводится сомнологом и позволяет изучить структуру сна, выявить какие-либо нарушения, например, апноэ сна, остановку дыхания, которое часто сопровождается храпом, бессонницу, посмотреть, достаточно ли человек спит. По итогам исследований специалист поможет разобраться в причинах и даст рекомендации по улучшению сна с учетом индивидуальных особенностей человека.

