Россиян после 40 лет призвали раз в год посещать офтальмолога для предотвращения слепоты

Врач Руссков: после 40 лет важно раз в год проходить осмотр у офтальмолога

Juta/Shutterstock/FOTОDOM

После 40 лет повышается риск развития глаукомы, катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Все эти заболевания могут привести к необратимой слепоте, поэтому важно раз в год проходить осмотр у офтальмолога для предотвращения развития этого грозного осложнения, рассказал «Газете.Ru» офтальмохирург клиники 3Z Константин Руссков.

С возрастом зрительная система претерпевает естественное старение: снижается способность фокусироваться на близких расстояниях, происходят естественные физиологические изменения хрусталика и сетчатки, а также растут риски хронических заболеваний. Наиболее распространенные патологии зрения среди пожилых – катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация.

«При глаукоме нарушается отток внутриглазной жидкости, что вызывает повышение внутриглазного давления, снижает зрение и без лечения приводит к необратимой слепоте. Катаракта (помутнение хрусталика, снижающее остроту зрения), в свою очередь, развивается с возрастом почти у каждого: в 50-60 лет она есть у 10-15% населения, в группе 60-70 лет – у порядка 30−35%, а в возрасте старше 70 лет этот диагноз есть уже у половины людей и более. Возрастная макулярная дегенерация поражает центральную зону сетчатки (макулу), снижая способность зрительно различать детали», – рассказал врач.

Основной способ поддерживать здоровье глаз – регулярная профилактическая проверка зрения.

«Профилактика начинается с дисциплины: после 40 лет мы рекомендуем проходить комплексный осмотр минимум раз в год или чаще при наличии факторов риска.Современная офтальмология позволяет выявлять ранние изменения на досимптомных стадиях с помощью точной диагностики: от измерения внутриглазного давления и оценки поля зрения до оптической когерентной томографии», – отметил Руссков.

Современная офтальмология предлагает эффективные решения для возрастных пациентов. Например, при катаракте проводится малотравматичная операция с имплантацией искусственного хрусталика, при глаукоме доступны медикаментозные, лазерные и хирургические методы терапии и контроля внутриглазного давления. При влажной форме макулодистрофии проводятся внутриглазные инъекции. В большинстве случаев своевременное обращение к специалисту позволяет сохранить качество жизни пожилого человека и спасти зрение.

«Решений, способных полностью предотвратить возрастные изменения зрения пока не существует, но их прогрессирование можно отсрочить. В этом помогут поддержание здорового образа жизни, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Защита глаз от прямых солнечных лучей помогает снизить риск развития катаракты, поэтому ношение солнцезащитных очков – еще один важный аспект профилактики. А при тревожных симптомах важно ни в коем случае не заниматься самолечением и как можно скорее обратиться к офтальмологу», – отметил доктор.

