Продукцию «Востока» в нескольких магазинах Бурятии убрали после массового отравления

ТАСС: продукцию компании Восток в магазинах Николаевский в Улан-Удэ убрали с полок

В столице республики Бурятия, Улан-Удэ продукцию компании «Восток» в магазинах сети «Николаевский» убрали с полок после массового отравления. Об этом пишет ТАСС.

«Стеллажи, где ранее были выставлены в упаковках готовые бутерброды, бургеры, шаурма, онигири, а также вторые блюда в контейнерах, которые в некоторых магазинах сети покупатели могли сами разогреть в микроволновой печи, в настоящее время опустели», — говорится в материале.

Кроме того, как пишет агентство, сотрудников, которые продавали готовую еду, на данный момент нет на рабочих местах.

До этого представитель управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия рассказал, что на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились более 40 человек, выявили многочисленные нарушения. По его словам, работу предприятия приостановили. На данный момент организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

19 октября синистр здравоохранения региона Евгения Лудупова заявила, что более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией в Республике Бурятия. По ее словам, всего заболели 43 человека.

