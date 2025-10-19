Самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт Минеральных Вод из-за трещины лобового стекла. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В публикации отмечается, что самолет направлялся в Тель-Авив.

«Во время полета у лайнера треснуло лобовое стекло. Пилоты аварийно сели в аэропорту вылета. На борту 103 человека. Пострадавших нет», — отмечает издание.

10 октября в «Ростехе» заявили, что установить на самолет SSJ-100 двигатели отечественного производства ПД-8 вместо франко-российских SaM146 возможно, но возникает вопрос экономической целесообразности такого решения.

26 августа стало известно, что у 14 авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 обнаружены потенциальные дефекты конструкции в области крепления фюзеляжа. Об этом Росавиации сообщил производитель самолетов, ПАО «Яковлев». В ответ агентство выпустило директиву, обязывающую авиакомпании провести внеплановую инспекцию 14 самолетов, выпущенных в 2016 году.

Ранее Superjet впервые провел длительный полет на российских двигателях.