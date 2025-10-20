Самолет аварийно садится в петербургском аэропорту Пулково

Самолет «Азербайджанских авиалиний» готовится к аварийной посадке в Пулково

Пассажирский самолет Airbus A-320 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» готовится к аварийной посадке в аэропорту Пулково. Как сообщает Telegram-канал SHOT, у лайнера возникли проблемы с уборкой шасси после взлета.

Самолет рейса Санкт-Петербург — Баку в настоящее время вырабатывает топливо в воздухе над городом перед экстренной посадкой. Все аварийно-спасательные службы приведены в готовность и ожидают воздушное судно на земле.

19 октября сообщалось, что в США самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United, который летел из Денвера в Лос-Анджелес, совершил посадку в Солт-Лейк-Сити. Причиной стала трещина, образовавшаяся в лобовом стекле воздушного судна на высоте 11 тыс. метров.

В этот же день самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт Минеральных Вод из-за трещины лобового стекла. Воздушное судно направлялось в Тель-Авив.

Ранее грузовой самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гонконга и упал в море.