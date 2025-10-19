У пассажирского самолета треснуло лобовое стекло на большой высоте

В США Boeing 737 MAX треснуло лобовое стекло на высоте 11 тысяч метров

В США самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United, который летел из Денвера в Лос-Анджелес, совершил посадку в Солт-Лейк-Сити. Причиной стала трещина, образовавшаяся в лобовом стекле воздушного судна на высоте 11 тыс. м, сообщает портал The Aviation Herald.

«Самолет отклонился от маршрута, чтобы устранить трещину в одном слое многослойного лобового стекла», — сказано в публикации.

Как говорится в сообщении, пассажиры рейса были доставлены в Лос-Анджелес с шестичасовой задержкой на запасном Boeing 737 MAX, предоставленном авиакомпанией.

19 октября самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт Минеральных Вод из-за трещины лобового стекла. Воздушное судно направлялось в Тель-Авив.

2 октября пассажирский самолет, следовавший из Братска в Новосибирск, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Причиной послужили технические неполадки, несмотря на которые воздушное судно благополучно приземлилось.

Ранее в аэропорту Венесуэлы разбился бизнес-джет.