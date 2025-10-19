Поисковики раскрыли подробности о поисках семьи Усольцевых

Команда спасателей 18 октября повторно выдвинулась в леса Красноярского края для продолжения поисков семьи Усольцевых. Об этом сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель» в своем Telegram-канале.

«Сводная группа краевых спасателей в ходе поисков семьи в Партизанском районе обследовала 5 кв. километров горно-таежной местности и 8 километров лесных дорог», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, поиски не принесли результатов и сегодня будут продолжены.

12 октября спасатели завершили стадию активных поисков.

Telegram-канал SHOT писал, что с сегодняшнего дня к операции допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением («кошками») и навыками ночевки в горах. Такое решение приняли в том числе из-за невозможности добраться до труднодоступных мест.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.