В Красноярском крае добровольцы прошли более 515 км в поисках пропавшей семьи

МЧС: добровольцы прошли более 515 км в поисках пропавшей под Красноярском семьи

Добровольцы прошли 515,5 километра в поисках семьи Усольцевых, которые пропали в Красноярском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого управления МЧС России.

«Всего наземными группами при проведении поисково-спасательных работ было обследовано 40 квадратных километров лесного массива и 515 километров лесных дорог: <...> добровольцами обследовано 10 квадратных километров лесного массива, пройдено 515,5 километра лесных дорог», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в ходе работ волонтеры применили беспилотник. Время налета составило 1 час. Пока поиски пропавшей семьи результатов не дали, уточнили в ведомстве.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее волонтеры рассказали, кого заметили в районе пропажи семьи в Красноярском крае.