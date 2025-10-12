От поисков пропавшей в Красноярском крае семьи отстранили обычных волонтеров

Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых с 12 октября будут искать только специально подготовленные альпинисты. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По его данным, из-за тяжелых погодных условий обычные волонтеры больше не участвуют в поисках.

«К операции допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением («кошками») и навыками ночевки в горах — на отработку длительных задач, а также с легальным оружием», — говорится в посте.

Такое решение приняли в том числе из-за невозможности добраться до труднодоступных мест, добавляет канал.

Рано утром 9 октября Telegram-канал Kras Mash сообщил, что телефон главы пропавшей в Красноярском крае семьи неожиданно появился в сети. По данным журналистов, это якобы произошло около трех часов ночи. Авторы публикации сразу предположили, что сим-карту мужчины восстановили мошенники.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. Спасатели организовали поиски, к которым присоединились более 80 человек, в том числе местные охотники и рыбаки. Предварительно, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы обследовали сотни километров лесных дорог в поисках Усольцевых.