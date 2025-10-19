Почти семь миллионов американцев вышли на митинг против Трампа

В США на протесты No Kings против Трампа вышли почти семь миллионов человек

Почти семь миллионов американцев вышли на протесты против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов протеста No Kings.

«На одну из крупнейших однодневных общенациональных демонстраций в истории США сегодня собрались почти семь миллионов американцев... более чем в 2700 городах и населенных пунктах», — говорится в сообщении.

По информации агентства, американский власти к текущему моменту не обнародовали официальных данных о численности протестов в стране. При этом известно, что в субботу на протесты вышли на 2 млн человек больше, чем в первую волну этих демонстраций 14 июня.

Один из организаторов протестной акции в центре Чикаго сообщил в интервью, что на демонстрацию в городе вышли порядка 250 тыс. американцев.

18 октября в нескольких американских городах прошли акции протеста против политики администрации Трампа. Как сообщила газета The New York Times, митингам присвоили название No Kings! (в переводе с англ. — «Без королей!»). Журналисты отметили, что наименование отсылает к монархическим чертам правления действующего президента США.

Ранее Трамп опубликовал саркастичное видео о митингах в США.