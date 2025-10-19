На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Chanel подала более 30 заявок на регистрацию товарных знаков в России

ТАСС: Chanel с 2022 года подала в Роспатент 36 заявок на товарные знаки в РФ
Champhei/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков Chanel, с 2022 года подала в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС.

Как пишет агентство, на данный момент зарегистрированы 12 товарных знаков.

«По состоянию на 17 октября всего в 2025 году регистрацию в Роспатенте прошли четыре знака компании. Среди них названия Platinum Egoiste, № 5 Chanel, Coco Chanel, а также знак Шанель», — говорится в материале.

Уточняется, что максимальное число заявок — 23 — компания подала в орган в прошлом году.

Накануне сообщалось, что французская компания L'Oreal в 2025 году подала 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России. Регистрацию в Роспатенте уже прошли 11 товарных знаков, включая бренды CeraVe и Mixa.

До этого швейцарский холдинг Richemont International, владеющий брендом Cartier, в 2025 году подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России.

В начале октября в сервисе проверки контрагентов Rusprofile рассказали «Газете.Ru», что американская корпорация Microsoft 3 октября подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365». По словам специалистов, бренд планируют использовать в сфере компьютерного программного обеспечения, а также для предоставления услуг.

Ранее стало известно, что производитель кофе Paulig, покинувший российский рынок, регистрирует новые товарные знаки.

