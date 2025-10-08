На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Microsoft регистрирует в Роспатенте товарный знак

Ушедшая из России Microsoft хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак
true
true
true
close
Alex Photo Stock/Shutterstock/FOTODOM

Американская корпорация Microsoft 3 октября подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365». Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Бренд можно будет использовать для следующих видов товаров и услуг: компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение как услуга [SaaS]», — уточнили в сервисе.

Microsoft 365 — программный продукт, объединяющий набор веб-сервисов, который распространяется на основе подписки. На официальном сайте Microsoft указано, что сервис включает в себя приложения Office, интеллектуальные облачные службы и инструменты защиты данных.

Компания Microsoft ушла из России в 2022 году. По данным Rusprofile, российское юридическое лицо ООО «Майкрософт Рус» с 2025 года находится в процессе банкротства.

«По итогам 2024 года выручка организации составила 162 млн рублей, чистая прибыль — 174 млн рублей. С 2021 года выручка компании упала в 43 раза — с 6,9 млрд рублей до 162 млн рублей», — добавили в сервисе.

Ранее Starbucks зарегистрировал новый бренд в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами