Microsoft регистрирует в Роспатенте товарный знак

Ушедшая из России Microsoft хочет зарегистрировать в Роспатенте товарный знак

Американская корпорация Microsoft 3 октября подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365». Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Бренд можно будет использовать для следующих видов товаров и услуг: компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение как услуга [SaaS]», — уточнили в сервисе.

Microsoft 365 — программный продукт, объединяющий набор веб-сервисов, который распространяется на основе подписки. На официальном сайте Microsoft указано, что сервис включает в себя приложения Office, интеллектуальные облачные службы и инструменты защиты данных.

Компания Microsoft ушла из России в 2022 году. По данным Rusprofile, российское юридическое лицо ООО «Майкрософт Рус» с 2025 года находится в процессе банкротства.

«По итогам 2024 года выручка организации составила 162 млн рублей, чистая прибыль — 174 млн рублей. С 2021 года выручка компании упала в 43 раза — с 6,9 млрд рублей до 162 млн рублей», — добавили в сервисе.

