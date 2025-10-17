Производитель кофе, покинувший российский рынок, регистрирует новые товарные знаки

Финский производитель кофе Paulig, который покинул Россию в 2022, подал 15 октября в Роспатент пять заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Среди них различные варианты написания марки кофе Paulig, включая вариант на кириллице, а также изображение в виде чашки кофе. Во всех заявках указаны следующие возможные варианты использования товарных знаков: кофе молотый, кофе в зернах, пакетики с кофе, кофейные пакетики, смеси кофейные, капсулы кофейные, заполненные, напитки кофейные, зерна кофе обжаренные, кофе без кофеина, кофе растворимый», — сказали там.

Компания Paulig ушла из России 5 мая 2022 года — бренд тогда на своем сайте разместил обращение гендиректора компании с осуждением СВО. Однако, еще до завершения украинского кризиса, Paulig решила зарегистрировать новые товары и товарные знаки. В 2022 году компания продала свой бизнес гражданину Индии, юрлицо было переименовано.

Ранее холдинг Cartier подал более 30 заявок на регистрацию товарных знаков в России.