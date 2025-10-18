Компания L'Oreal активно регистрирует товарные знаки в России в этом году

Французская компания L'Oreal в 2025 году подала 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России, что более чем в два раза превышает показатель за период с 2022 по 2024 год, сообщили источники, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году L'Oreal объявила о приостановке прямых продаж и инвестиций в России. По состоянию на 17 октября текущего года регистрацию в Роспатенте уже прошли 11 товарных знаков, включая бренды CeraVe и Mixa.

Решения по заявкам с названиями Maybelline, Nyx и Essie пока ожидаются, а остальные заявки компании связаны с регистрацией названий косметических продуктов.

Согласно подсчетам корреспондента, с 2022 года L'Oreal подала в Роспатент 45 заявок, из которых 17 товарных знаков были официально зарегистрированы.

До этого швейцарский холдинг Richemont International, владеющий брендом Cartier, в 2025 году подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России.

Ранее стало известно, что производитель кофе Paulig, покинувший российский рынок, регистрирует новые товарные знаки.