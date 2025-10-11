На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Холдинг Cartier подал более 30 заявок на регистрацию товарных знаков в России

ТАСС: холдинг Cartier подал 31 заявку в Роспатент на регистрацию знаков
true
true
true
close
Joachim Hiltmann/imageBROKER/Global Look Press

Швейцарский холдинг Richemont International, владеющий брендом Cartier, в 2025 году подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает ТАСС.

В базе Роспатента указано, что заявки холдинга связаны с его дочерними компаниями: Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai, Jaeger-LeCoultre.

В документах уточняются логотипы «дочек», названия их коллекций, марок часов, аксессуаров на русском и английских языках.

Самое большое количество заявок — 14 штук — было подано в июле. На данный момент холдинг зарегистрировал более 20 товарных знаков, которые связаны с дочерними компаниями.

До этого в сервисе проверки контрагентов Rusprofile рассказали «Газете.Ru», что американская корпорация Microsoft 3 октября подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365». По словам специалистов, бренд планируют использовать в сфере компьютерного программного обеспечения, а также для предоставления услуг.

Ранее Coco Chanel зарегистрировала в России свой товарный знак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами