Холдинг Cartier подал более 30 заявок на регистрацию товарных знаков в России

ТАСС: холдинг Cartier подал 31 заявку в Роспатент на регистрацию знаков

Швейцарский холдинг Richemont International, владеющий брендом Cartier, в 2025 году подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает ТАСС.

В базе Роспатента указано, что заявки холдинга связаны с его дочерними компаниями: Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai, Jaeger-LeCoultre.

В документах уточняются логотипы «дочек», названия их коллекций, марок часов, аксессуаров на русском и английских языках.

Самое большое количество заявок — 14 штук — было подано в июле. На данный момент холдинг зарегистрировал более 20 товарных знаков, которые связаны с дочерними компаниями.

До этого в сервисе проверки контрагентов Rusprofile рассказали «Газете.Ru», что американская корпорация Microsoft 3 октября подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365». По словам специалистов, бренд планируют использовать в сфере компьютерного программного обеспечения, а также для предоставления услуг.

Ранее Coco Chanel зарегистрировала в России свой товарный знак.