На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке водитель попал в ДТП, потеряв сознание за рулем

Во Владивостоке водитель потерял сознание за рулем и спровоцировал ДТП
true
true
true
close
Telegram-канал «АВТОГАРАНТ»

Во Владивостоке водитель врезался в опору освещения. Об этом сообщает «Автогарант».

Инцидент произошел в районе улицы Беляева. По данным Telegram-канала, водитель автомобиля марки Dongfeng почувствовал недомогание за рулем. В результате мужчина врезался в столб.

Выяснилось, что во время движения мужчина потерял сознание. Спасти его не удалось.

На кадрах с места заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

До этого в Петербурге патрульный автомобиль наехал на пешеходов. Как рассказали очевидцы, пострадали минимум два человека. Одного из них спасти не удалось, еще одного направили в больницу.

По данным Telegram-канала, водитель автомобиля потерял сознание во время движения.

Подобный случай произошел в Макеевке, где 63-летний пассажир притормозил и потерял сознание. Очевидцы и прибывшие на место медики пытались реанимировать его, но спасти не смогли.

Ранее хабаровчанин устроил жесткое ДТП из-за голубя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами