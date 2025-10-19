Во Владивостоке водитель попал в ДТП, потеряв сознание за рулем

Во Владивостоке водитель потерял сознание за рулем и спровоцировал ДТП

Во Владивостоке водитель врезался в опору освещения. Об этом сообщает «Автогарант».

Инцидент произошел в районе улицы Беляева. По данным Telegram-канала, водитель автомобиля марки Dongfeng почувствовал недомогание за рулем. В результате мужчина врезался в столб.

Выяснилось, что во время движения мужчина потерял сознание. Спасти его не удалось.

На кадрах с места заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения передней части.

До этого в Петербурге патрульный автомобиль наехал на пешеходов. Как рассказали очевидцы, пострадали минимум два человека. Одного из них спасти не удалось, еще одного направили в больницу.

По данным Telegram-канала, водитель автомобиля потерял сознание во время движения.

Подобный случай произошел в Макеевке, где 63-летний пассажир притормозил и потерял сознание. Очевидцы и прибывшие на место медики пытались реанимировать его, но спасти не смогли.

Ранее хабаровчанин устроил жесткое ДТП из-за голубя.