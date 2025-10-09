На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: хабаровчанин устроил жесткое ДТП из-за голубя

В Хабаровске на видео попало, как водитель устроил ДТП, пытаясь объехать голубя
true
true
true

В Хабаровске водитель спровоцировал массовую аварию, пытаясь объехать голубя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Nissan Pathfinder ехал по Калинина. Возле автомойки водитель решил объехать птицу и положил начало настоящему сюру: кроссовер перелетел через бордюр, положил столб и врезался в машины», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего пострадал один человек, у него сломана нога. Прибывшие медики госпитализировали хабаровчанина.

До этого сообщалось, что в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть.

По информации канала «Северодвинск», водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.

