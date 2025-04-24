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Водитель автобуса потерял сознание за рулем во время поездки

Mash: в Макеевке водитель остановился и потерял сознание
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Водитель курсировавшего по населенному пункту ДНР автобуса потерял сознание на рабочем месте. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в Макеевке. Сидевший за рулем автобуса №7 63-летний мужчина, как рассказали пассажиры, притормозил и потерял сознание.

Очевидцы бросились реанимировать водителя, однако это не возымело эффекта. Прибывшие на место медики также пытались оказать помощь, но спасти человека не удалось.

В транспортной компании заявили, что организовали служебное расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего. В организации также добавили, что водитель проходил медкомиссию, каких-либо противопоказаний во время осмотра специалисты не выявили.

До этого в Челябинске из-за сердечного приступа водитель попал в ДТП, спасти его не удалось. В аварии также пострадала 66-летняя женщина, которая сидела рядом с мужчиной.

Ранее стало известно, можно ли сердечникам садиться за руль.

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