Видео: в Петербурге гаишник потерял сознание за рулем и наехал на людей

В Петербурге на видео сняли последствия жесткого ДТП с машиной гаишников

В Санкт-Петербурге патрульный автомобиль наехал на пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Полицейской автомобиль попал в ДТП с пешеходами рядом со входом в Таврический сад на Шпалерной — сообщают очевидцы с места и шлют видео», — говорится в сообщении.

По информации канала, один и пешеходов получил травмы, несовместимые с жизнью, второго – госпитализировали прибывшие медики. По предварительной информации, водитель патрульного автомобиля потерял сознание, выехал на тротуар, где были люди.

На опубликованных в сети кадрах, что на место аварии прибыли правоохранители. Кроме того, возле патрульной машины собрались люди.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход.

Ранее в Москве на видео попало ДТП со скорой, перевозившей пациента в больницу.