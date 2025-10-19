В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Воздушная опасность отменена в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по региону в рассылке.

«Отбой желтого уровня «Воздушной опасности» для Липецкой области», — говорится в сообщении.

О введении воздушной опасности губернатор Игорь Артамонов сообщил в ночь на 19 октября.

Он также сообщал, что в городе Елец, Елецком и Долгоруковском микрорайонах, а также в Становлянском и Измалковском муниципальных округах введен красный уровень угрозы атаки БПЛА.

До этого в министерстве обороны рассказали, что в период с 21:00 до 23:00 мск 18 октября силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА в Курской области, по четыре — в Ростовской и Брянской областях, по два — в Белгородской и Волгоградской и еще один — в небе над Тульской областью.

Позже глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО уничтожили еще один беспилотник в регионе.

Ранее в Белгородской области отразили атаку беспилотников ВСУ.