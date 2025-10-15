Жителя Энергодара осудили за перевод денег украинским спецслужбам

Прокуратура Крыма: жителя Энергодара осудили на 16 лет за госизмену

Жителя Энергодара приговорили к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Республики Крым в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, 54-летний мужчина в период с апреля по май 2024 года через мобильное приложение перевел более 3000 рублей со своего банковского счета на счет зарубежного банка, используемый специальными службами Украины. Деньги предназначались для закупки средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, фигурант установил связь с представителем украинских спецслужб и в мае прошлого года передал ему информацию о местах расположения подразделений Вооруженных сил РФ.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

После того как мужчина выйдет из колонии, его свобода будет ограничена еще на один год.

13 октября Савеловский районный суд Москвы арестовал топ-менеджера одной из IT-компаний Юрия Беленького по делу о переводе средств украинским войскам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности, после чего его отправили в СИЗО на один месяц и 28 суток.

Ранее в Орле арестовали местную жительницу по делу о госизмене, совершенной до достижения ею совершеннолетия.