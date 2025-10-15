На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белгородца приговорили к 15 годам колонии за попытку вступления в «Легион Свобода России»

Житель Белгорода получил 15 лет колонии за терроризм и экстремизм
РИА Новости

Суд приговорил жителя Белгорода к 15 годам лишения свободы по статьям, связанным с терроризмом и экстремизмом. Об этом сообщило управление ФСБ по Белгородской области, пишет Telegram-канал «Белгород — Молния».

По данным службы, мужчина в декабре 2023 года установил контакт с представителями объединения «Легион Свобода России» (организация запрещена в России), передав им свои паспортные данные и заполненную анкету для вступления.

Также было установлено, что мужчина оставлял в мессенджере Telegram комментарии в поддержку экстремистских структур, а также размещал призывы к насильственной смене власти.

Суд не только лишил белгородца свободы, но и запретил ему заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

15 октября жителя Энергодара приговорили к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. По данным прокуратуры, 54-летний мужчина в период с апреля по май 2024 года через мобильное приложение перевел более 3000 рублей со своего банковского счета на счет зарубежного банка, используемый специальными службами Украины. Деньги предназначались для закупки средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее житель Крыма получил семь лет за съемку российской военной техники для Украины.

