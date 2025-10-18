На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане задержали пятерых подозреваемых в нападении на жену российского бизнесмена

МВД: пятерых подозреваемых, причастных к нападению на женщину в Казани, задержали
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Республике Татарстан задержали пятерых подозреваемых, причастных к нападению на жену бизнесмена Ивана Шевырева. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

По данным ведомства, предполагаемыми организаторами нападения оказались двое родственников женщины, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Также полицейские задержали двух пособников.

В МВД добавили, что предполагаемый исполнитель нападения пытался скрыться от правосудия в Таджикистане, но был пойман.

Накануне в Казани задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 39-летнюю Ирину Шевыреву, жену бизнесмена Ивана Шевырева, принадлежащего к династии крупных строителей. Сообщается, что он действовал вместе с напарником, который пока находится в розыске.

Инцидент произошел 14 октября на парковке возле гимназии на улице Восстания. Женщина проводила ребенка до школы, когда на нее набросился мужчина с ножом, несколько раз ударил в грудь и шею и скрылся с места преступления на велосипеде. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следственные действия взял под контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее бизнесмен из Москвы устроил засаду угонщикам ради своего «гелика».

