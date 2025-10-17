В Казани задержали мужчину за нападение на жену бизнесмена с ножом

Baza: в Казани задержан подозреваемый в нападении с ножом на жену бизнесмена

В Казани задержали подозреваемого в нападении с ножом на 39-летнюю жену бизнесмена Ивана Шевырева Ирину. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным следствия, мужчина работал вместе с напарником, которого продолжают искать. Муж Ирины Иван принадлежит к династии крупных строителей.

Шевырева подверглась нападению 14 октября. По данным Telegram-канала «Вечерняя Казань», все произошло на автомобильной парковке возле гимназии на улице Восстания. Женщина проводила ребенка до входа в школу, а после этого на нее набросился мужчина с ножом. Злоумышленник несколько раз ударил ее в грудь и шею, после чего скрылся с места преступления на велосипеде. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Прибывшие врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, начали расследование, которое поставил на контроль редседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

