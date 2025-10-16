Бизнесмен из Москвы устроил засаду угонщикам ради своего «гелика»

Столичный бизнесмен устроил засаду похитителям своего Mercedes-Benz. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Неприятная история со счастливым концом произошла с предпринимателем из Москвы. Мужчина сдал в аренду свой Mercedes-Benz G-класса, не подозревая, какими криминальными приключениями это закончится. Недоугонщики сняли все GPS-маяки, но про один все же забыли», — говорится в публикации.

В итоге владелец авто вышел на след мошенников и узнал, что машина уже выставлена на продажу. Тогда предприниматель притворился покупателем и устроил засаду вместе с полицией. Операция завершилась успешно.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области предстанет перед судом мужчина, который выманивал деньги у владельцев угнанных автомобилей.

