Миллионы американцев могут лишиться продовольственной помощи из-за шатдауна

CNN: 42 млн граждан США могут остаться без талонов на питание из-за шатдауна

В ноябре около 42 млн жителей США могут лишиться продовольственных талонов из-за продолжающегося шатдауна. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Примерно 42 млн человек рискуют остаться без критически важной продовольственной помощи в ноябре из-за приостановки работы федерального правительства», — отмечается в материале.

Как уточняет CNN, каждый восьмой американец получает помощь при покупке продуктов по программе SNAP, в рамках которой населению выдаются продовольственные талоны. Пока неясно, вмешается ли в ситуацию администрация президента США Дональда Трампа и удастся ли ей найти средства для продолжения выплаты пособий.

1 октября в США была приостановлена работа правительства, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

По словам главы национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета, если остановка работы правительства продолжится, то еженедельные потери американского ВВП могут составить $15 млрд.

Ранее Медведев пообещал, что в России не будет шатдаунов, как в США.