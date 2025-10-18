Экс-гендиректора «Россетей Сибири» отправили в СИЗО по делу о взятке

Бывшего генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Павла Акилина отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края, передает РИА Новости.

Акилину предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Экс-гендиректора «Россетей Сибири» заключили под стражу до 16 декабря. Он будет содержаться в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В начале октября в отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По информации региональной прокуратуры, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей.

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Красноярска Владислава Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что взятку в размере более 180 млн рублей мэру Красноярска передал директор одной из фирм, которой чиновник помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

Ранее владельца строительной фирмы «Зенит-Групп» арестовали за взятку чиновнику.