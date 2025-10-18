На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-гендиректора «Россетей Сибири» отправили в СИЗО по делу о взятке

Экс-гендиректора «Россетей Сибири» Акилина отправили в СИЗО до 16 декабря
true
true
true
close
Shutterstock

Бывшего генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Павла Акилина отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края, передает РИА Новости.

Акилину предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Экс-гендиректора «Россетей Сибири» заключили под стражу до 16 декабря. Он будет содержаться в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В начале октября в отношении бывшего мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По информации региональной прокуратуры, в 2023-2024 годах экс-чиновник через директора подрядной организации договорился о регулярном получении средств. Общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей.

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Красноярска Владислава Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что взятку в размере более 180 млн рублей мэру Красноярска передал директор одной из фирм, которой чиновник помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

Ранее владельца строительной фирмы «Зенит-Групп» арестовали за взятку чиновнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами