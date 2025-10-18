Рейс из Уфы совершил вынужденную посадку в Минводах

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Уфа — Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 15 октября. Отмечается, что когда Airbus A333 находился в районе Грозного, экипаж сообщил о больном пассажире на борту. Пилоты приняли решение следовать на аэродром в Минеральных Водах.

До этого самолет, летевший из Самары в Тобольск, вынужденно выгрузил пассажиров из-за проблем с входной дверью. Отмечается, что специалисты выявили ошибку датчика после буксировки на стоянку для взлета. На борт лайнера пригласили группу технического обслуживания для починки двери.

В начале июля сообщалось, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на Байкале. Инцидент произошел во время выполнения рейса из Улан-Удэ. На опубликованном видео легкомоторный Ан-2 заходит на посадку на грунтовую полосу. Однако после нескольких подскоков в поле пилот решает уйти на второй круг.

Ранее в США закрылок пассажирского самолета оторвался и упала во двор частного дома.