Летевший из Самары в Тобольск самолет вынужденно выгрузил пассажиров

Самолет, летящий из Самары в Тобольск, вынужденно выгрузил пассажиров из-за проблем с входной дверью. Об этом сообщает Telegram-канал «Aviaincident».

Отмечается, что специалисты выявили ошибку датчика после буксировки на стоянку для взлета. На борт лайнера пригласили группу технического обслуживания для починки двери.

«ЭВС (Система улучшенного видения — прим. ред.) доложил о проблеме с датчиком закрытия входной двери и запросил выгрузку пассажиров с последующим приглашением на борт группы технического обеспечения», — говорится в сообщении.

2 июля сообщалось, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на Байкале. Инцидент произошел во время выполнения рейса из Улан-Удэ. На опубликованном видео легкомоторный Ан-2 заходит на посадку на грунтовую полосу. Однако после нескольких подскоков в поле пилот решает уйти на второй круг.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.