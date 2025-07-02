На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет не смог приземлиться на Ольхоне

Очевидцы сообщили, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на Ольхоне
true
true
true

Очевидцы сообщили, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на Байкале. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Уточняется, что инцидент произошел во время выполнения рейса из Улан-Удэ на популярный среди туристов остров Ольхон. На опубликованном видео легкомоторный Ан-2 заходит на посадку на грунтовую полосу. Однако после нескольких подскоков в поле пилот решает уйти на второй круг.

В сообщении говорится, что самолет благополучно приземлился со второй попытки, никто из пассажиров не пострадал.

Накануне после посадки самолета авиакомпании «Ютэйр» в республике Коми обнаружено разрушение пневматика. Уточняется, что борт летел из Сыктывкара и приземлился на площадку в селе Усть-Цильма.

До этого прокуратура начала проверку инцидента с экстренно посаженным самолетом в Вологде.

По предварительным данным, после взлета самолет рейса Вологда — Москва был вынужден вернуться в аэропорт по технической причине. Сообщается, что посадка прошла успешно.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами