Самолет не смог приземлиться на Ольхоне

Очевидцы сообщили, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на Ольхоне

Очевидцы сообщили, что самолет не смог приземлиться с первой попытки на острове Ольхон на Байкале. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Уточняется, что инцидент произошел во время выполнения рейса из Улан-Удэ на популярный среди туристов остров Ольхон. На опубликованном видео легкомоторный Ан-2 заходит на посадку на грунтовую полосу. Однако после нескольких подскоков в поле пилот решает уйти на второй круг.

В сообщении говорится, что самолет благополучно приземлился со второй попытки, никто из пассажиров не пострадал.

Накануне после посадки самолета авиакомпании «Ютэйр» в республике Коми обнаружено разрушение пневматика. Уточняется, что борт летел из Сыктывкара и приземлился на площадку в селе Усть-Цильма.

До этого прокуратура начала проверку инцидента с экстренно посаженным самолетом в Вологде.

По предварительным данным, после взлета самолет рейса Вологда — Москва был вынужден вернуться в аэропорт по технической причине. Сообщается, что посадка прошла успешно.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.