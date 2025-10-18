На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экипаж нефтяного танкера, атакованного около побережья Йемена, эвакуировали

Dmytro Smolyenko/Global Look Press

Экипаж нефтяного танкера, подавшего сигнал бедствия около побережья Йемена, эвакуировали. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Экипаж нефтяного танкера, подвергшегося атаке вблизи Йемена, в составе 26 человек эвакуирован», — сказали журналистам.

18 октября сообщалось, что судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва на борту недалеко от побережья Йемена.

19 августа телеканал CBS сообщал о взрыве на находившемся в гавани американского Балтимора грузовом судне. По данным пожарной службы, оно загорелось в реке Патапско вблизи моста имени Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной взрыва стал подпалубный пожар.

В июле взрыв произошел на находящемся у западного побережья Индии танкере для перевозки продуктов Fluda. Это случилось после того, как судно под флагом Гонконга вышло после выгрузки метилона из порта Диндаял (Кандла).

Ранее сообщилось, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.

