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Силовики нагрянули с обыском к вице-мэру Воронежа

Силовики провели обыск в кабинете вице-мэра Воронежа Дмитрия Гладких
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Администрация городского округа город Воронеж

Силовики пришли с обыском в кабинет к вице-мэру Воронежа по строительству Дмитрию Гладких. Об этом сообщил источник портала «Вести Воронежа».

По данным собеседника издания, оперативные мероприятия проводились по делу главы управления стройполитики Евгения Шишкина и директора «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима. «Вести» пишут, что у Гладких изъяли документы. Отмечается, что на данный момент его ни в чем не подозревают. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В январе этого года в министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски, которые были связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. В правительстве региона заявили, что сотрудники министерства не являются подозреваемыми.

По данным источника, силовики проверяют несколько кабинетов, в том числе начальницы одного из отделов. Правоохранителей заинтересовало выполнение госконтракта на научно-исследовательскую работу. По предварительной информации, один из подрядчиков совершил мошеннические действия несколько лет назад, когда принимал участие в мероприятиях в рамках реформы региональной системы утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прошли обыски у руководителя IT-отдела Ura.ru Мостокалова.

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