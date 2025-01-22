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В министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски

Обыски прошли в воронежском министерстве ЖКХ в связи с делом о мошенничестве
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Максим Блинов/РИА Новости

В министерстве ЖКХ Воронежской области прошли обыски, они связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В правительстве региона заявили, что сотрудники министерства не являются подозреваемыми.

По данным источника телеканала, силовики проверяют несколько кабинетов, в том числе начальницы одного из отделов. Правоохранителей заинтересовало выполнение госконтракта на научно-исследовательскую работу.

Предположительно, пишут «Вести», один из подрядчиков совершил мошеннические действия несколько лет назад, когда принимал участие в мероприятиях в рамках реформы региональной системы утилизации отходов.

22 января стало известно, что в Краснодаре в суд поступили материалы уголовного дела в отношении бывших судей Ростовской области. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее сразу в пять районных администраций Петербурга пришли с обысками.

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