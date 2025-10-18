В Черниговской области без света остались 17 тыс. человек

Около 17 тыс. жителей Черниговской области остались без света из-за повреждения энергетического объекта. Оь этом сообщила пресс-служба компании «Черниговоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на территории Корюковского района.

В ночь на 18 октября в Черниговской области объявлялась воздушная тревога. По данным украинских информационных каналов, взрывы произошли в Черкассах, Полтаве и Харькове.

До этого взрывы произошли в городе Нежине в Черниговской области Украины.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее черниговский горсовет переименовал сквер «Сказка» в честь Трампа.