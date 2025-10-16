На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чернигове переименовали сквер в честь Трампа

Черниговский горсовет переименовал сквер «Сказка» в честь Трампа
Alex Brandon/AP

Черниговский горсовет переименовал сквер «Сказка» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание «Суспільне Чернігів».

«В Чернигове теперь есть сквер Трампа. Следующий шаг — обращение к президенту США и его семье», — написала депутат горсовета Чернигова Мария Соколова.

Переименование депутаты провели, по их словам, в целях «чествования выдающихся политических лидеров современности».

При этом жители города называют эту меру незаконной. Это мнение также подтвердили в Украинском институте национальной памяти. Представитель университета Сергей Бутко напомнил, что законодательство запрещает называть объекты в честь живых людей. Также он отметил, что перед переименованием сквера не было проведено заседание комиссии по топонимии и общественное обсуждение инициативы.

Согласно анонимному опросу, проведенному горожанами, против переименования выступают свыше 70% черниговцев.

Сквер «Сказка» в Чернигове появился в районе Шерстянки в 2018 году неподалеку от промышленного предприятия «Черниговшерсть».

Ранее лауреатка Нобелевской премии мира заявила, что ее награду заслужил Трамп.

