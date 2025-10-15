В Черниговской области произошли взрывы

В городе Нежине Черниговской области Украины произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Нежине были слышны взрывы», — сказано в сообщении.

14 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в трех районах города пропало электричество после ударов корректируемых авиационных бомб (КАБ).

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска ударили по аэропорту ВСУ под Одессой.