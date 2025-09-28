На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Орске трамвай загорелся на ходу

В Орске загорелся трамвай на проспекте Мира, пассажиры не пострадали
В Орске на проспекте Мира произошел пожар в трамвае. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника канала , в момент возгорания внутри находились кондуктор и двое пассажиров, которые успели покинуть транспортное средство и не пострадали.

Сотрудники экстренных служб потушили трамвай и эвакуировали его с места происшествия. Причины возгорания уточняются.

Накануне сотрудники экстренных служб потушили возгорание в многоквартирном доме в Ялте. Огонь охватил жилой дом на улице Екатерининская утром. Изначально пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По данным МЧС РФ, с территории объекта эвакуировали 62 человека. К ликвидации пожара были привлечены 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники.

21 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал, что в Дербенте в Дагестане загорелся припаркованный у жилого дома автомобиль. Впоследствии огонь с машины перекинулся на фасад здания.

Ранее в Москве пожар охватил приют для животных.

