В четырех российских аэропортах сняли временные ограничения

Аэропорты Нижнего Новгорода, Тамбова, Калуги и Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

По его информации, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета, выполнявшие рейсы в Нижний Новгород.

Прием и вылет воздушных судов был приостановлен в воздушных гаванях Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Ярославле, Самары, Сочи и Ульяновска в ночб на 18 октября.

Незадолго до этого власти Пензенской области ввели план «Ковер» в ряде районов региона.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.