Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковер»

Власти Пензенской области ввели план «Ковер» в ряде районов региона. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области введен план «Ковер»», — говорится в сообщении.

Примерно за час до этого Мельниченко заявил о режиме «беспилотная опасность». Он предупредил, что из соображений безопасности работа мобильного интернета в регионе будет временно ограничена.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения.