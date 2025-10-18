В семи аэропортах России введены ограничения

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи и Ульяновска временно введены ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 2:35 мск.

Спустя 10 минут в Росавиации сообщили о введении ограничений в аэропорту Ярославля.

Незадолго до этого власти Пензенской области ввели план «Ковер» в ряде районов региона.

В аэропорту Тамбова также вводились временные ограничения.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.