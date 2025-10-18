Аэропорт Уфы приостановил прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:28 мск.

В ночь на 18 октября ограничения были введены в аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи, Ульяновска и Ярославля.

Незадолго до этого власти Пензенской области ввели план «Ковер» в ряде районов региона.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.