Жители Сочи сообщили о взрывах над городом

Жители Сочи услышали взрывы, в городе звучат сирены и работает средства противовоздушной обороны (ПВО) — несколько воздушных целей сбито. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Кроме того, в сообщении говорится, что в местном аэропорту ввели план «Ковер». По данным канала, сирены зазвучали в городе после полуночи, после чего на окраине прозвучали около 10 громких взрывов. На момент публикации официальной информации о последствиях атаки не поступало.

В 01:03 по московскому времени аэропорт Сочи подтвердил введение временных ограничений на работу авиагавани для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силы ПВО сбили 29 украинских дронов в небе над российскими городами.