Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:03 мск.

Незадолго до этого мэр города Андрей Прошунин сообщил в Telegram-канале об объявленной в Сочи угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 18 октября власти Пензенской области ввели план «Ковер» в ряде районов региона. Примерно за час до этого губернатор Олег Мельниченко заявил о режиме «беспилотная опасность». Он предупредил, что из соображений безопасности работа мобильного интернета в регионе будет временно ограничена.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения.