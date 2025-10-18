Российские силы ПВО сбили 29 украинских дронов в небе над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России за два часа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что беспилотники были уничтожены в промежутке с 21:00 до 23:00 мск.

Среди них девять дронов были сбиты над территорией Воронежской области, восемь — в небе над Белгородской областью. Еще шесть беспилотников были ликвидированы над территорией Брянской области, по два дрона — в Волгоградской и Орловской областях, а также по одному дрону сбили над территориями Курской и Ростовской областей.

15 октября украинские войска совершили массовый сброс «умных бомб» на позиции российских войск в зоне специальной военной операции. Речь идет о восьми управляемых авиационных бомбах. По информации оборонного ведомства, ни одному из восьми снарядов не удалось достичь цели. Российские войска оперативно среагировали на атаку и уничтожили технику дежурными средствами ПВО. В Минобороны отметили, что, скорее всего, это вооружение западного образца, которое было передано Киеву партнерами.

Ранее российские силы ПВО за сутки уничтожили более 278 беспилотников ВСУ.